Анонсирован музыкальный альбом по игре GTA VI
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Анонсирован музыкальный альбом по игре GTA VI

Альбом содержит 34 трека и поступит в продажу в трёх изданиях.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:17
Анонсирован музыкальный альбом по игре GTA VI

Rockstar Games совместно с Atlantic Records анонсировали музыкальный альбом «Grand Theft Auto VI: The Album», подготовленный специально для новой части серии видео игр.

По словам издателей, альбом «Grand Theft Auto VI: The Album» включает в себя 34 оригинальных трека, передающих невероятную энергию мира Вайс-Сити и штата Леониды из игры Grand Theft Auto VI, а также представляет собой сборник самых ярких исполнителей со всего мира, бросающих вызов жанровым рамкам.

Альбом поступит в продажу 20 ноября в трёх изданиях по следующим ценам:

  • Grand Theft Auto VI: The Album — CD версия (€16,99)
  • Grand Theft Auto VI: The Album — виниловая версия (€51,99)
  • Grand Theft Auto VI: The Album — виниловая версия ограниченного тиража (€123,99)

С сегодняшнего дня на всех ключевых музыкальных стриминговых сервисах уже стали доступны первые шесть треков.

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