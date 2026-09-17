Анонсирован музыкальный альбом по игре GTA VI

Rockstar Games совместно с Atlantic Records анонсировали музыкальный альбом «Grand Theft Auto VI: The Album», подготовленный специально для новой части серии видео игр.

По словам издателей, альбом «Grand Theft Auto VI: The Album» включает в себя 34 оригинальных трека, передающих невероятную энергию мира Вайс-Сити и штата Леониды из игры Grand Theft Auto VI, а также представляет собой сборник самых ярких исполнителей со всего мира, бросающих вызов жанровым рамкам.

Альбом поступит в продажу 20 ноября в трёх изданиях по следующим ценам:

Grand Theft Auto VI: The Album — CD версия (€16,99)

Grand Theft Auto VI: The Album — виниловая версия (€51,99)

Grand Theft Auto VI: The Album — виниловая версия ограниченного тиража (€123,99)

С сегодняшнего дня на всех ключевых музыкальных стриминговых сервисах уже стали доступны первые шесть треков.