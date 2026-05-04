Альбом «Баста/Гуф 2026» установил рекорд по лайкам в Яндекс Музыке

Альбом «Баста/Гуф 2026» установил новый рекорд в Яндекс Музыке по количеству лайков. За две недели после релиза он набрал более 335 тысяч отметок, став самым залайканным альбомом в истории сервиса.

Чтобы обойти предыдущего лидера, артистам понадобилось всего 12 дней. Ранее первое место занимал альбом «ALISHER» с результатом более 320 тысяч лайков.

В день выхода все треки «Баста/Гуф 2026» попали в чарт Яндекс Музыки. Сингл «XV Лет спустя» занял первое место в «Суперлонче» — рейтинге самых прослушиваемых новинок за выходные.

Релиз также повлиял на общую популярность артистов. В первые сутки после премьеры прослушивания треков Басты выросли примерно в три раза, а у Гуфа — в четыре раза.

Интерес к первой совместной работе музыкантов тоже увеличился. Прослушивания альбома «Баста/Гуф 2010» начали расти ещё до выхода новой части, а в день релиза второго альбома увеличились в два раза.

Новый релиз продолжает совместную историю Басты и Гуфа спустя 15 лет после выхода первой части и строится вокруг темы их карьеры и личных изменений.