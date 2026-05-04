Альбом «Баста/Гуф 2026» установил рекорд по лайкам в Яндекс Музыке | The GEEK
Новости

Альбом «Баста/Гуф 2026» установил рекорд по лайкам в Яндекс Музыке

Альбом «Баста/Гуф 2026» стал самым популярным релизом в истории Яндекс Музыки по количеству лайков. За 12 дней он набрал более 335 тысяч отметок.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:00
Альбом «Баста/Гуф 2026» установил рекорд по лайкам в Яндекс Музыке

Альбом «Баста/Гуф 2026» установил новый рекорд в Яндекс Музыке по количеству лайков. За две недели после релиза он набрал более 335 тысяч отметок, став самым залайканным альбомом в истории сервиса.

Чтобы обойти предыдущего лидера, артистам понадобилось всего 12 дней. Ранее первое место занимал альбом «ALISHER» с результатом более 320 тысяч лайков.

В день выхода все треки «Баста/Гуф 2026» попали в чарт Яндекс Музыки. Сингл «XV Лет спустя» занял первое место в «Суперлонче» — рейтинге самых прослушиваемых новинок за выходные.

Альбом «Баста/Гуф 2026» установил рекорд по лайкам в Яндекс Музыке

Релиз также повлиял на общую популярность артистов. В первые сутки после премьеры прослушивания треков Басты выросли примерно в три раза, а у Гуфа — в четыре раза.

Интерес к первой совместной работе музыкантов тоже увеличился. Прослушивания альбома «Баста/Гуф 2010» начали расти ещё до выхода новой части, а в день релиза второго альбома увеличились в два раза.

Новый релиз продолжает совместную историю Басты и Гуфа спустя 15 лет после выхода первой части и строится вокруг темы их карьеры и личных изменений.

Обсудить

Главное по теме

Новости ИИ-кавер песни «Седая ночь» в исполнении Канье Уэста бьет рекорды по прослушиваниям

На пике количество ежедневных запросов про трек в поисковике превышало 10 тысяч.
Новости По данным «Звука»: что слушали россияне в Новый год Новости Ханс Циммер напишет музыку для сериала «Гарри Поттер»

Похожие материалы

App Store Zaycev.Net стал самым популярным музыкальным приложением в российском App Store

Музыкальный сервис Zaycev.Net вышел на первое место среди профильных приложений в российском App Store, обогнав «Яндекс Музыку», «VK…

 Яндекс «Моя волна» в «Яндекс Музыке» теперь работает без интернета

«Моя волна» научилась подбирать музыку прямо на устройстве без интернета.

 Galaxy Watch «Яндекс Музыка» выпустила приложение для смарт-часов Samsung Galaxy Watch

Оно может работать без смартфона и полностью управляется с помощью умных часов.

 Яндекс Обзор Яндекс Станции Стрит: не JBL, но умеет больше

Скидки и подборки

5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽ Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями Нашли идеальные подарки к 23 февраля. Их будут использовать каждый день

Последние новости

Роскомнадзор планирует достичь 92% эффективности блокировки VPN к 2030 году iQOO 15T может получить батарею 8000 мАч и камеру на 200 Мп Путин подписал закон об использовании ИИ в предвыборной агитации В США впервые ограничивают обход возрастной проверки с помощью VPN Heroes of Might and Magic: Olden Era продалась тиражом 500 тысяч копий за три дня Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  2. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  3. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  4. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  6. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры
Смотреть все обзоры