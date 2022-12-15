Представлен бюджетник Moto G53 на Android 13 за $130

Motorola представила доступный Moto G53, стоимость которого стартует с 899 юаней (около $130).

Новинка получила 6,5-дюймовый LCD-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением HD+. Процессор не называется, упоминается что у него есть 5G, предполагается что это Snapdragon 480. Емкость аккумулятора 5000 мАч + поддержка 18-ваттной зарядки. Также устройство имеет NFC.

Основную камеру наделили модулями на 50 и 2 Мп.

Объем оперативной памяти составляет 4/8 Гб, есть возможность виртуального расширения на 3 Гб.

Moto G53 является первым бюджетником на Android 13. Стоимость версии на 4/128 Гб — $130, за 8/128 Гб придется отдать $158.