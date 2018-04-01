Предполагаемый iPhone 9 появился на видео

По сообщениям разных источников и инсайдеров Apple должна представить iPhone 9 уже 31 марта. Продажи смартфона, возможно, задержатся. Причиной тому — медленное возобновление работы производств в Китае.

Тем временем, дизайнеры активно продолжают создавать рендеры. А теперь в YouTube появилось видео с предполагаемым доступным iPhone.

На видео тот самый смартфон, который мы видели до этого на неофициальных рендерах. Из нового только его цвет, который похож на мятную версию iPhone 11, но только в более ярком оттенке.

Действительно ли это настоящий iPhone 9 (SE 2) неизвестно. Ведь от купертиновцев никакой официальной информации нет по сей день. К тому же, автор ролика подписал видео iPhone 9/ SE 2. Либо он сам не знает как точно будет называться новинка, либо сделал это намеренно, чтобы привлечь больше пользователей.

У устройства одинарная камера, кнопка Touch ID, металлические грани и широкие рамки. Последние, если честно, не радуют. Не хотелось бы, чтобы Apple принимала такое дизайнерское решение.

Повторюсь, что опубликованное видео может оказаться фейком. Как наверняка выглядит доступный смартфон от Apple знает только сама компания.