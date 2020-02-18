Производство iPhone 9 задерживается из-за коронавируса

С Apple в этом году жуткая неразбериха. Вчера компания опубликовала отчет, в котором предупредила инвесторов о невыполнении финансового плана за квартал. Причиной всему коронавирус.

Однако, источники сообщали, что на выход iPhone 9 (SE 2) вспышка вируса никак не повлияет. Теперь появились другая информация. Nikkei опубликовала новый отчет. В нем говорится, что Apple не успеет запустить продажи доступного iPhone с 3 апреля.

Изначально массовое производство должно было начаться в феврале, но все предприятия закрылись на карантин. Заводы, которые открыты на данный момент, работают на 30-40% своей мощности. Купертиновцы намерены выпустить около 15 миллионов единиц iPhone 9. Nikkei утверждает, что этим планам не удастся сбыться.

Скорее всего, производитель анонсирует смартфон 31 марта, а вот его продажи задержатся. Выход обновленного iPad Pro в ближайшее время ждать не стоит. Bloomberg сообщал, что устройство выйдет в первой половине этого года. Скорее всего так и будет, но не в марте-апреле.