Предполагаемый актёр GTA 6 поделился фото в образе персонажа

Актёр Брайан Зампелла, предполагаемый участник Grand Theft Auto VI, вызвал интерес сообщества, опубликовав фотографию в костюме главного персонажа из прошлогодних сливов. Недавно Зампелла также разместил селфи в рубашке с пальмами, напоминающее об игре Vice City. Эти посты вызывают вопросы у фанатов: является ли это намёком на его участие в GTA VI или просто троллингом.

Многие верят, что Зампелла действительно играет одного из главных героев, однако некоторые сомневаются в том, что компания Rockstar Games разрешила бы нарушение соглашения о неразглашении (NDA).

По последним данным Take-Two, GTA VI может быть выпущена между апрелем 2024 года и мартом 2025 года. Фанаты ожидают новости о долгожданном проекте и надеются на скорый релиз игры.