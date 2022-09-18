В сеть «слили» возможный геймплей Grand Theft Auto VI

Неожиданно в сети появились ролики с геймплеем ранней сборки Grand Theft Auto VI. Все видео опубликовали разные авторы YouTube-каналов, при этом количество подписчиков у всех небольшое.

Появившиеся видео подтверждают слухи о добавлении нового персонажа — девушки. В роликах показаны анимации, взаимодействия неигровых персонажей, сцены ограбления в ресторане и полицейской перестрелки.

На одном видео можно увидеть, что игра запущена на PC со старой видеокартой GeForce GTX 1080 и в разрешении 720p. Это наводит на мысль, что перед нами или хорошо продуманный мод для GTA V или то, что разработчики хотят адаптировать игру под более слабое железо.

Также для ранней сборки NPC ведут себя довольно «топорно», а вся анимация выглядит дешево, как и сама графика. Что никак не может соответствовать уровню игр от Rockstar Games.

Авторитетный инсайдер Джейсон Шрайер, который занимается подобными вещами, никак не комментировал данную утечку, как и сами разработчики.

Интересно, что под одним из описания ролика, есть оскорбительная подпись, которая напрямую адресована к Rockstar. Есть предположение, что часть геймплея опубликовал один из бывших работников, который был уволен со скандалом. Таким образом он решил отомстить своему бывшему работодателю.

Ранее в сети появился большой документ с подробностями Grand Theft Auto VI. Также недавно Rockstar Games поблагодарила создателей GTA V и GTA Online, что может означать о работе над Grand Theft Auto 6.

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