Правительство России планирует блокировать сервисы виртуальных мобильных номеров

Согласно новому постановлению кабмина, онлайн-сервисы по выдаче виртуальных мобильных номеров (DEF-номеров) могут начать блокировать в России с 1 сентября 2024 года.

В кабинете министров заявили, что использование таких номеров становится угрозой для безопасности в сфере связи и интернета. Перечень угроз в этой сфере теперь дополнен пунктом о предоставлении доступа к онлайн-ресурсам и мессенджерам пользователям без их идентификации.

Ожидается, что новые меры помогут бороться со злоумышленниками, которые для совершения мошеннических действий используют аккаунты с виртуальными мобильными номерами без личных данных, что не позволяет идентифицировать пользователя.