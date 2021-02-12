Появилось живое фото Redmi K40 Pro

Анонс флагманского смартфона Redmi K40 Pro ожидается 25 февраля, но уже сейчас в сети появилось первое живое фото новинки. Судя по нему, смартфон будет похож на Xiaomi Mi 11.

Основная камера флагмана включает в себя четыре датчика изображения, главный из которых будет иметь разрешение 108 МП. Такой же будет и у Mi 11. Другие датчики — 13, 5 и 2 МП. Селфи-камера — 30 МП.

В числе других спецификаций отметим ,81-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1440p+, частотой 120 Гц и поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+. Внутри будет установлен процессор Snapdragon 888 и до 12 ГБ ОЗУ. Обещан аккумулятор на 5000 мА·ч

При этом цена будет вполне вменяемой — 465 долларов за базовую модель.