iMazing и IPA Downloader перестали скачивать удалённые приложения из App Store

В сети начали появляться сообщения о проблемах с iMazing и IPA Downloader. Утилиты, которые в том числе использовали для загрузки ранее приобретённых, но впоследствии удалённых из App Store приложений, при попытке скачивания стали возвращать ошибку HTTP 403.

На первый взгляд ситуация выглядит так, будто Apple намеренно закрыла возможность скачивать удалённые приложения. Однако однозначных подтверждений этому пока нет.

The GEEK изучил принцип работы таких инструментов и предыдущие случаи их блокировки. iMazing и IPA Downloader не хранят приложения у себя, а взаимодействуют с инфраструктурой Apple. Поэтому их работа зависит от механизмов авторизации и серверных интерфейсов App Store.

HTTP 403 означает, что сервер получил и понял запрос, но отказался его выполнять. Причин может быть несколько:

изменение авторизации

новые требования к запросам

ограничение используемого сторонними программами метода доступа или действительно намеренное закрытие такой возможности.

Причём похожие ситуации происходили раньше. В июне 2026 года изменения одного из механизмов авторизации App Store уже нарушали работу IPA Downloader. После адаптации сторонних инструментов часть функций удалось восстановить.

Поэтому наиболее вероятная на данный момент версия заключается в очередном изменении серверной инфраструктуры Apple, к которому разработчики сторонних утилит пока не успели адаптироваться. Сам по себе код HTTP 403 не доказывает, что компания окончательно запретила скачивание удалённых приложений.

Впрочем, исключать такой сценарий тоже нельзя. Если Apple изменила правила доступа к библиотеке App Store именно для сторонних клиентов, привычный способ восстановления приложений действительно может перестать работать окончательно.

Apple официально о подобных ограничениях не сообщала. Сами разработчики популярных утилит также пока не дали исчерпывающего объяснения происходящему. Поэтому говорить о «закрытой дыре» или намеренной блокировке преждевременно.

Понять характер изменений окончательно можно будет после реакции разработчиков iMazing и IPA Downloader: если проблему решит обновление, речь шла о технической несовместимости. Если прежний механизм восстановить не удастся, можно будет говорить о более серьёзных изменениях со стороны Apple.