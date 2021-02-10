Redmi K40 Pro — дешёвый флагман с топовым железом менее чем за $470

Уже 25 февраля может состоятся официальная презентация новых смартфонов Redmi K40 и K40 Pro. И вот в сети появились спецификации «прошки», которые впечатляют, учитывая бюджетный статус линейки.

Итак, оба смартфона получат AMOLED-дисплеи с диагональю 6,81 дюйма и разрешением 1440p+. Предполагается, что экраны будут идентичны Mi 11, так что можно ожидать частоту в 120 Гц и поддержку HDR10+.

Обычная версия получит чипсет Snapdragon 870, а Pro — Snapdragon 888. Также выйдет упрощённая модель Redmi K40S с процессором Dimensity 1200 от MediaTek.

В числе других спецификаций заявлены батареи на 4500 мАч (K40) и 5000 мАч (K40 Pro). Основные камеры получат модули на 108 МП. При этом у обычной версии будут сенсоры на 8 + 5 МП, у Pro — 13 + 5 МП. Фронтальная камера будет одинаковой — 30 МП.

Помимо этого, отметим, что у Pro может быть до 12 ГБ ОЗУ. Цена этой модели составит порядка $465. Redmi K40 и Redmi K40S будут ещё дешевле.

Сроки выхода на рынок не сообщаются.