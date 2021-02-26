Redmi K40 на глобальном рынке выйдет под брендом Poco

Линейка флагманов Redmi K40 только-только анонсирована в Китае, а китайские источники уже сообщили, под каким брендом они выйдут в остальном мире. По данным GSM Arena, новинки появятся там под брендом Poco.

По сведениям из базы регулятора Infocomm Media Development Authority (IMDA, который входит в состав Министерства информации, связи и искусства Сингапура, там одобрили для выхода новый смартфон Poco с модельным номером M2012K11AG. Это номер совпадает с идентификатором базовой версии Redmi K40. Можно предположить, что с более продвинутыми версиями будет то же самое.

Напомним, что базовая модель K40 построена на основе процессора Snapdragon 870, имеет 48-мегапиксельную камеру, экран Super AMOLED на 6,67 дюйма с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Новинка получила аккумулятор ёмкостью 4520 мА•ч с зарядкой на 33 Вт. Модель Redmi K40 Pro оснащена уже Snapdragon 888 и камерой на 64 МП, а у K40 Pro+ камера 108-мегапиксельная.