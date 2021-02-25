Представлены доступные флагманы Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+

Бренд Redmi презентовал трио новых флагманских смартфонов K40. Это так называемые бюджетные флагманы, и они выглядят весьма интересно. Были представлены модели Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+.

Младшая модель получила восьмиядерный процессор Snapdragon 870 с частотой 3,2 ГГц и графикой Adreno 650. Внутри установлены 6/8/12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 128/256 ГБ постоянной памяти UFS 3.1. Диагональ экрана — 6,67 дюйма, матрица AMOLED производства Samsung. При этом экран плоский.





Основная камера включает модули на 48, 8 и 5 МП. Фронтальная — 20 МП. Аккумулятор имеет ёмкость 4520 мАч, есть 33-ваттная зарядка. Из коммуникаций отметим 5G (SA/NSA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 (AAC/LDAC/LHDC), GPS, GLONASS, Galileo, NavIC, USB Type-C, NFC. Сканер отпечатка находится в кнопке включения.

Из мелочей отметим стереодинамики, NFC и прошивку MIUI 12 на базе Android 11. Цена вопроса стартует с $310 за версию 6 + 128 ГБ. Версия на 8 + 128 ГБ стоит $341, 8 + 256 ГБ — $387, 12 + 256 — $418.





K40 Pro отличается лишь двумя вещами. Во-первых, у неё процессор Snapdragon 888. Вов-вторых, главный модуль основной камера имеет разрешение 64 МП.

Цены на «прошку» таковы: 6 + 128 ГБ стоит $434, 8 + 128 ГБ — $465, 8 + 256 ГБ — $511.

Наконец, в топовой K40 Pro+ есть лишь одно отличие — 108-мегапиксельный модуль основной камеры. Цена $573 только на максимальную конфигурацию — 12 + 256 ГБ.

Все модели оснащаются зарядным устройством и защитным чехлом.