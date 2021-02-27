Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Как оказалось, Redmi K40 легко разобрать

Недавно компания Xiaomi презентовала смартфоны Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+. В сети уже появились обзоры новинок, а также попытки раобрать их. И, похоже, в этот раз инженеры одержали верх над маркетологами.

Как сообщается, разборка Redmi K40 и K40 Pro, оказалась простым делом. Главной проблемой стало снятие задней стеклянной крышки. Внутри все компоненты легко отсоединяются от платы, а для некоторых предусмотрены специальные «язычки». Тако есть на аккумуляторе.

Камеры также выполнены в виде отдельных модулей, что позволяет легко заменить их. За охлаждение отвечает медная трубка с термопастой.

Отмечается, что Redmi K40 защищён по стандарту IP53, но на лотке для двух SIM-карт есть специальный уплотнитель, который дополнительно защищает слоты от жидкости.

А вот примеры обзоров новинок:

В европе эти смартфоны выйдут под брендом Peco.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Источник:
YouTube
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Вливайтесь в общение

0 Комментария
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить