Как оказалось, Redmi K40 легко разобрать

Недавно компания Xiaomi презентовала смартфоны Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+. В сети уже появились обзоры новинок, а также попытки раобрать их. И, похоже, в этот раз инженеры одержали верх над маркетологами.

Как сообщается, разборка Redmi K40 и K40 Pro, оказалась простым делом. Главной проблемой стало снятие задней стеклянной крышки. Внутри все компоненты легко отсоединяются от платы, а для некоторых предусмотрены специальные «язычки». Тако есть на аккумуляторе.

Камеры также выполнены в виде отдельных модулей, что позволяет легко заменить их. За охлаждение отвечает медная трубка с термопастой.

Отмечается, что Redmi K40 защищён по стандарту IP53, но на лотке для двух SIM-карт есть специальный уплотнитель, который дополнительно защищает слоты от жидкости.

А вот примеры обзоров новинок:

В европе эти смартфоны выйдут под брендом Peco.