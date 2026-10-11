«Яндекс Пэй» остаётся недоступен, но деньги пользователей в безопасности

«Яндекс» сообщил о продолжающемся восстановлении «Яндекс Пэй». Сервис пока работает не в полном объёме, а точные сроки возвращения всех функций компания назвать не может.

Руководитель финтех-направления «Яндекса» Дима Пирогов заявил, что деньги пользователей не хранятся непосредственно в дата-центрах. Там размещены серверы, обеспечивающие работу сервисов, а записи о счетах сохраняются в нескольких копиях на разных площадках.

В компании также проверили целостность данных и заявили, что ни одна запись о счетах пользователей не была потеряна.

Команда продолжает восстанавливать сервис и проверять работу инфраструктуры перед полноценным запуском. В «Яндексе» объяснили, что приоритетом остаётся не только скорость восстановления, но и надёжность операций с деньгами пользователей.

Точные сроки возвращения «Яндекс Пэй» к штатной работе пока не называются.