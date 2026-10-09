Раскрыты возможные цены Galaxy S27: базовые модели могут не подорожать
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Раскрыты возможные цены Galaxy S27: базовые модели могут не подорожать

В линейке ожидается сразу четыре смартфона, а Galaxy S27 Ultra может стать дороже предшественника.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 01:03
Раскрыты возможные цены Galaxy S27: базовые модели могут не подорожать

В сети появились предполагаемые цены смартфонов серии Samsung Galaxy S27. По данным инсайдера Schrödinger, в следующем поколении линейка может состоять сразу из четырёх моделей.

Предполагаемые цены:

  • Galaxy S27: от $899
  • Galaxy S27+: от $1099
  • Galaxy S27 Pro: от $1299
  • Galaxy S27 Ultra: от $1399

Если информация подтвердится, Galaxy S27 и S27+ сохранят стартовые цены нынешнего поколения. Galaxy S27 Ultra, напротив, может подорожать примерно на $100.

Также смартфоны могут разделить по технологии экранов. Galaxy S27 и S27+ приписывают панели M14+, а более дорогим S27 Pro и S27 Ultra новые M16 с повышенной яркостью и энергоэффективностью.

Пока речь идёт об утечке, которую Samsung официально не подтверждала. Сам источник ранее публиковал как точные, так и ошибочные сведения, поэтому к ценам стоит относиться с осторожностью.

Презентация серии Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года.

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