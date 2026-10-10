Apple может представить первые MacBook Pro в октябре

Apple может представить новое поколение MacBook Pro примерно 27 октября. Главной особенностью ноутбуков впервые станет сенсорный экран.

Ожидаются 14- и 16-дюймовые модели с OLED-дисплеями. Им также приписывают Dynamic Island вместо нынешнего выреза, более лёгкий корпус и чипы M5 Pro и M5 Max.

На той же презентации Apple может показать новый iPad mini с OLED-экраном, изменённым расположением фронтальной камеры и переработанными динамиками. Также ожидаются iMac и базовый 14-дюймовый MacBook Pro с новым чипом.

Отдельное мероприятие Apple пройдёт 13 октября под слоганом «Welcome home». Оно будет посвящено экосистеме умного дома: ожидаются новый Apple TV 4K, HomePod mini 2 и новое домашнее устройство компании.