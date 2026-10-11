Дата-центр «Яндекса» во Владимире остановил работу после атаки беспилотников
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Дата-центр «Яндекса» во Владимире остановил работу после атаки беспилотников

Перебои затронули не только сервисы компании, но и сторонние приложения, использующие инфраструктуру Yandex Cloud.
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Редакция The GEEK сегодня в 11:05
Дата-центр «Яндекса» во Владимире остановил работу после атаки беспилотников

Дата-центр «Яндекса» во Владимире полностью остановил работу после атаки беспилотников. В компании сообщили, что инфраструктура площадки повреждена, пострадавших нет, а специалисты уже устраняют последствия.

Yandex Cloud рекомендовал клиентам временно задействовать альтернативные площадки для восстановления ресурсов, пока продолжается стабилизация ключевых сервисов.

«Яндекс Пэй». Скриншот the-geek.ru 

Пользователи сообщают, что в «Яндекс Go» не удаётся вызвать такси или приложение выдаёт ошибки, а «Яндекс Пэй» у части пользователей не загружается или зависает на экране загрузки. В «Яндекс Еде» возникают проблемы с оформлением и оплатой заказов, а также отслеживанием курьеров. Жалобы также поступают на «Яндекс Про», «Дом с Алисой», «Кинопоиск» и Поиск.

Проблемы затронули и сторонние сервисы. Жалобы поступают на приложения «Магнита», DDX Fitness, Flowwow и «Вкусно и точка». О техническом сбое также сообщила «Додо Пицца», в Lamoda временно возникли сложности с оформлением и доставкой заказов, а сайт аэропорта Пулково некоторое время был недоступен.

В «Яндексе» сроки полного восстановления работы дата-центра пока не называют.

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