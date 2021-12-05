В сети появились рендеры iPhone 14 Pro

Лишь несколько месяцев назад на рынок вышли смартфоны iPhone 13, а в сети уже появились первые рендеры iPhone 14 Pro. Отметим, что это не снимки, а именно компьютерные изображения, которые созданы фанатами.

Судя по ним, задняя панель новинки будет слабо отличаться от нынешней модели. Обращает на себя внимание разве что конструкция камер — как у последних Samsung серии A.

При этом передняя панель интереснее — там нет набившего оскомину выреза, который так не по душе многим пользователям. Вместо него ожидается вырез, который намного меньше по размеру и напоминает обычный голосовой динамик. Вероятно, компании удалось уменьшить размеры датчиков или отказаться от некоторых из них.

К слову, это очень похоже на рендер, который ранее показывал дизайнер Бен Гескин.

Отметим, что в будущем году ожидается четыре модели iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. При этом выреза, по слухам, не будет только в «прошках».