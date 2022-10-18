Батарею iPhone 14 Pro сравнили с флагманами других производителей

На YouTube-канале издания PhoneArena сравнили батареи последних флагманов. В тесте приянли участие iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra и прошлогодний Pixel 6 Pro.

Проверка состояла из двух действий — серфинг в браузере и просмотр видео на YouTube. Оказалось, что iPhone 14 Pro и 14Pro Max могут похвастаться максимально долгой работой. Третье место досталось Pixel 7 Pro.

Весь рейтинг выглядит так:

Вчера еще появились результаты тестирования камеры iPhone 14 Pro Max и 14 Pro. Лучшими камерафонами эти устройства не стали, но вошли в почетные топ-3. Об этом можно почитать тут.

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