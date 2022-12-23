Apple объяснила проблемы с полосками на экране iPhone 14 Pro и 14 Pro Max

Несколько дней назад появились сведения о том, что на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max после последнего обновления прошивки появились полоски на экране. И вот теперь Apple прокомментировала ситуацию.

Как оказалось, это проблема с драйверами дисплеев. В компании пообещали выпустить обновление, которое решит эту проблему. В сервисе также подтвердили, что это не аппаратный, а программный сбой.

Нам известно об этой проблеме, и это связано с драйверами. Это определенно проблема программного обеспечения, и ожидается, что в ближайшее время будет выпущено обновление. Заявление компании

Пока что есть такие варианты для решения проблемы: