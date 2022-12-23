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Apple объяснила проблемы с полосками на экране iPhone 14 Pro и 14 Pro Max

Несколько дней назад появились сведения о том, что на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max после последнего обновления прошивки появились полоски на экране. И вот теперь Apple прокомментировала ситуацию.

Как оказалось, это проблема с драйверами дисплеев. В компании пообещали выпустить обновление, которое решит эту проблему. В сервисе также подтвердили, что это не аппаратный, а программный сбой.

Нам известно об этой проблеме, и это связано с драйверами. Это определенно проблема программного обеспечения, и ожидается, что в ближайшее время будет выпущено обновление.

Заявление компании

Пока что есть такие варианты для решения проблемы:

  • Отключить Always On Display.
  • Блокировать экран вручную.
  • Сбросить телефон на заводские настройки.
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Источник:
9to5mac

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