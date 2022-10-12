Caviar выпустила лимитированные iPhone 14 Pro от 380 тысяч рублей

Российский бренд Caviar, который выпускает флагманские устройства в стиле «дорого-богато» выпустил свои версии iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Вариаций достаточно много, ценник стартует с 379 тысяч рублей.

Большинство из кастомных iPhone 14 Pro/14 Pro представлены в лимитированном количестве — по 99 единиц. Традиционно смартфоны апгрейдили премиальными материалами: кожей питона, ската, полированным титаном, золом и драгоценными камнями.

Показываем еще часть iPhone 14 Pro/Pro Max с ценниками от 400 тысяч рублей:

Самой дорогой версией iPhone 14 Pro стала модель с часами Rolex за задней панели. Ее ценник достигает 7 990 000 рублей. Таких смартфонов Caviar обещает только три экземпляра.

Ну что, какой берем?

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