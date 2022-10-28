Apple не успевает производить нужное количество iPhone 14 Pro и 14 Pro Max

Тим Кук в своем интервью CNBC рассказал, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max пользуется таким высоким спросом, что Apple пока что не может производить достаточное количество устройств. Компания ограничена в поставках и всячески пытается это решить.

Глава Apple отметил, что показатели продаж смартфонов Apple были высокими, несмотря на признаки того, что другие производители смартфонов страдают от недавнего снижения спроса. По словам Кука, количество пользователей, которые перешли с Android на устройства Apple, также выросло.

Еще Тим Кук отметил, что проблемы с поставками iPhone 14 Pro и других устройств компании не оказали существенного влияния на Apple. Не сбылись и прогнозы аналитиков, что снизится спрос на носимые гаджеты, такие, как Apple Watch, AirPods и другие. Еще и продажи Mac выросли на 25%. В общем, у Apple все хорошо.