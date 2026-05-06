Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

HUAWEI Mate 80 Pro в России стоит 84 999 ₽ по официальной рознице. За эти деньги вы получаете один из лучших фотофлагманов на рынке, тотальную защиту по IP69, экран на 3000 нит и переменную диафрагму f/1,4–f/4,0 в основной камере. И три кружка на дисплее, которые невозможно развидеть. Разбираемся, кому это подойдёт, а кому нет.

Коротко: что это и почему о нём говорят

Mate 80 Pro вышел в Китае осенью 2025-го, в Европу приехал в феврале 2026 года, в Россию официально стартовал в апреле. Это четвёртый флагман серии Mate подряд, который опирается не на Snapdragon, а на собственный Kirin. И это пятый подряд флагман, который заходит в категорию «лучшая камера у Huawei».

В материале речь о версии SGT-LX9 на 16/512 ГБ в золотом цвете. Той самой, у которой блестящий ободок вокруг корпуса и матовая задняя крышка, не собирающая отпечатки. Версия с EMUI 15, не HarmonyOS, потому что глобальная.

Прежде чем нырнуть в детали, главное в одном предложении: это телефон, в котором инженеры вложились в камеру, экран и защиту, согласились на компромиссы по чипсету и софту, и теперь предлагают вам решить, готовы ли вы платить за их приоритеты. Спойлер: если вы фотограф или просто любите снимать, скорее всего, готовы.

Характеристики HUAWEI Mate 80 Pro

Модель: HUAWEI Mate 80 Pro (SGT-LX9)

HUAWEI Mate 80 Pro (SGT-LX9) Габариты: 161.6×74.8×8.2 мм, вес 226 г

161.6×74.8×8.2 мм, вес 226 г Дисплей: 6.75 дюймов, LTPO OLED, 2832×1280 пикселей, 460 ppi, 1–120 Гц, ШИМ 1440 Гц, до 3000 нит, HDR Vivid

6.75 дюймов, LTPO OLED, 2832×1280 пикселей, 460 ppi, 1–120 Гц, ШИМ 1440 Гц, до 3000 нит, HDR Vivid Процессор: HiSilicon Kirin 9030 Pro, 6 нм

HiSilicon Kirin 9030 Pro, 6 нм Память: 16/512 ГБ

16/512 ГБ Камеры: основная: 50 Мп, f/1.4–f/4.0 (переменная диафрагма), OIS телевик: 48 Мп, f/2.1, 4-кратный оптический зум, OIS, телемакро широкоугольная: 40 Мп, f/2.2, 120° фронтальная: 13 Мп, f/2.0 + 3D ToF датчик

Батарея: 5750 мАч, проводная зарядка 100 Вт, беспроводная зарядка 80 Вт, реверсивная зарядка

5750 мАч, проводная зарядка 100 Вт, беспроводная зарядка 80 Вт, реверсивная зарядка Безопасность: подэкранный сканер отпечатков пальцев, 3D-распознавание лица

подэкранный сканер отпечатков пальцев, 3D-распознавание лица Защита от воды и пыли: IP68 / IP69

IP68 / IP69 ОС: EMUI 15 (глобальная версия)

EMUI 15 (глобальная версия) Связь и интерфейсы: 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS, NFC, ИК-порт, USB-C 3.1, DisplayPort 1.2, две nanoSIM

2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS, NFC, ИК-порт, USB-C 3.1, DisplayPort 1.2, две nanoSIM Цена на момент обзора: 84 999 ₽

Комплектация и первые впечатления

Коробка у Mate 80 Pro по-флагмански пухлая. Внутри: сам аппарат, пластиковый чехол, плёнка уже наклеена на экран с завода, кабель USB-C, скрепка для лотка SIM и зарядный блок 100 Вт. Зарядный блок в 2026 году это уже само по себе достижение: Apple, Samsung и Xiaomi на флагманах в большинстве рынков давно отказались класть зарядник, заявляя экологию. Huawei решил, что 100 ваттам в коробке экология не помешает.

Сам аппарат увесистый, 226 граммов. Это не «лёгкий тонкий смартфон», это серьёзный кирпич, который ощущается в руке как качественный инструмент. Если вы привыкли к iPhone Pro Max или Galaxy Ultra, разницы не почувствуете. Если переходите со среднего класса, первое время будет непривычно.

В версии «Золотой» матовая текстура задней крышки выполнена так, что отпечатков не остаётся вообще. Я специально поелозил жирными пальцами после ужина с пиццей, протёр ладонью, поковырял ногтем. Ноль следов. Это какая-то магия, и она работает.

Дизайн: дорого выглядит, но три точки никуда не деть

Начнём с того, ради чего многие и берут именно «Pro»: внешний вид. В золотом цвете аппарат смотрится дороже, чем стоит. Тёплый отлив крышки в любом интерьере отдаёт ювелирку. А блестящий металлический ободок (Huawei называет его авиационным алюминием со специальной полировкой) ловит свет так, что в любом интерьере телефон выглядит как маленькое произведение ювелирного искусства.

Орбитальные кольца вокруг камер торчат сильно, но именно они задают аппарату характер. Без них это был бы просто очередной чёрный квадрат с бирюлькой в углу. С ними это «тот самый Huawei», который видно с десяти метров.

Кстати, о кольцах. Сами кружки камер выделены отдельным металлическим обрамлением, что добавляет аппарату глубины. Когда смотришь на блок камер сверху, он напоминает иллюминатор подводной лодки. Эту дизайнерскую находку Huawei эксплуатирует в линейке Mate уже не первый год, и в 80 Pro она доведена до логического максимума. Кому-то эта эстетика заходит сразу, кто-то её ненавидит. Промежуточных оценок не бывает.

А теперь о том, что от неприятного остаётся.

На дисплее есть три точки в углу под фронтальную камеру и датчики. Технически там 13-Мп фронталка плюс 3D ToF-сенсор для распознавания лица в темноте, плюс датчик освещённости. Логически всё понятно. Эстетически это похоже на маленького паучка, который смотрит на вас снизу. Если вы арахнофоб, заранее предупреждаем: вам будет некомфортно.

Под плёнкой эти точки немного маскируются, под чёрной обоиной они почти не видны. Но если поставить светлую тему, они становятся самой заметной деталью экрана, и развидеть это не получится.

И вот тут спасает одна неочевидная настройка. Если поковыряться в меню экрана, можно включить режим строки состояния, при котором датчики прячутся под капсулу-индикатор в стиле «динамического острова».

Полностью они не исчезают: на белом фоне в верхней зоне их всё ещё можно разглядеть, если присматриваться. Но из «паучка, который пялится на тебя» они превращаются в обычный системный элемент, который мозг быстро перестаёт замечать.

Совет: включите режим капсулы, поставьте тёмную тему и наклейте матовое стекло. Жизнь сразу станет сильно проще.

В защите Huawei в этот раз превзошёл сам себя: помимо стандартного IP68 на 6 метров, тут есть ещё и IP69, устойчивость к струям горячей воды под высоким давлением. На практике это значит, что аппарат можно мыть под краном без оглядки на температуру. По защите это один из самых брутальных смартфонов на рынке.

Эргономика: плоский экран, плоские грани, плоская правда

Huawei окончательно отошёл от изогнутых экранов. У Mate 70 Pro экран ещё был чуть скошен по краям, у Mate 80 Pro он плоский, и боковые рамки тоже. Это решение из категории «Apple так делает уже два года, а почему мы нет». Вопрос вкуса. Лично мне плоские грани держать в руке менее приятно, чем округлые: они врезаются в ладонь, особенно когда играешь горизонтально. Но для случайных нажатий по краям экрана это однозначный плюс.

Кнопки громкости и питания на правой грани, тактильно отзывчивые, без люфта. Снизу разъём USB-C 3.1, динамик и микрофон. Сверху ИК-порт (да, в 2026 году его всё ещё ставят, и это полезно: можно управлять старыми телевизорами и кондиционерами без отдельного пульта) и второй микрофон. Слот для двух Nano-SIM, без поддержки microSD и без eSIM.

Сканер отпечатка под экраном работает быстро и точно. Распознавание лица через 3D ToF разблокирует аппарат даже в полной темноте. Аналог Face ID, и работает не хуже.

Экран: 3000 нит, и это не маркетинг

LTPO OLED 6,75 дюйма с разрешением 2832×1280 и пиковой яркостью до 3000 нит. ШИМ-мерцание на частоте 1440 Гц, что значит «глаза не устают даже при низкой яркости вечером». Адаптивная частота от 1 до 120 Гц, поддержка HDR Vivid.

На улице в майское солнце экран читается без вопросов. В тёмной комнате яркость падает до уровня свечи, не выжигая зрачки. Цвета настроены в естественной палитре, без типичной для дешёвых OLED перенасыщенности. Это редкость: большинство китайских флагманов из коробки выкручивают цвета в красный конец спектра, чтобы понравиться при первом включении в магазине. Huawei ставит реалистичную калибровку по умолчанию, что говорит об уверенности в себе.

Углы обзора отличные, цвет не плывёт. Под прямым солнцем картинка не выгорает в белый, как иногда бывает у конкурентов. Поддержка HDR Vivid плюс HDR10 даёт корректное воспроизведение HDR-контента в YouTube и в плеерах из AppGallery.

Если коротко: это один из лучших экранов 2026 года в смартфонах.

Камера: вот ради чего, собственно, и берут

Тут будет личное мнение редактора, потому что камера это главная причина, по которой у этого аппарата вообще есть смысл существования.

Основной модуль 50 Мп с переменной диафрагмой

Главная фишка Mate 80 Pro в основной камере: физически переменная диафрагма f/1,4–f/4,0. Это не программная имитация боке через нейросети, как в большинстве смартфонов. Это реальный механический ирис, который раскрывается и закрывается, как в настоящем фотоаппарате. На f/1,4 вы получаете шикарный естественный размытый фон в портретах, на f/4,0 у вас вся сцена в резкости от первого плана до горизонта.

Зачем это нужно в реальной жизни? Для пейзажей и архитектуры закрытая диафрагма даёт большую глубину резкости, для портретов и съёмки еды открытая даёт ту самую кинематографичность. На большинстве смартфонов вам приходится либо принимать программное боке (которое всегда видно, всегда срезает уши и пряди волос), либо снимать всё на одной фиксированной диафрагме. Здесь у вас реальный творческий контроль.

Сенсор крупный, фотомасштаб впечатляющий. На полном дневном свете снимки получаются с честным динамическим диапазоном и отлично прорисованными тенями. HDR в Mate 80 Pro прокачали на 146% по полутонам по сравнению с Mate 70 Pro, и это видно. На сложных сценах с прямым солнцем и глубокими тенями детализация вытаскивается там, где у iPhone и Samsung получается серая каша.

Телевик 48 Мп, 4× оптика, и тот самый зум

Телевик с 4-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией. Прогнал его в одной сцене по нарастающей, от широкого плана до максимума зума. На 1× и 2× работает основной сенсор: картинка ровная, цвета натуральные, без типичной для китайских флагманов перенасыщенности.

На 4× подключается оптика телевика, и тут Mate 80 Pro показывает, ради чего его и берут: детализация лучшая в категории, стабилизатор держит кадр чётко. На 6× уже виден тот самый засвет на жёлтом знаке и белой кайме: алгоритм перебирает с HDR на ярких объектах в контровом свете. На 10× детализация просела, но лицо и логотип на худи всё ещё читаются. На 30× уже пиксельная каша, но узнать человека или прочитать вывеску можно. Для смартфона на 100 тысяч это очень достойно.

Главная фишка телевика: телемакро. И вот тут самая большая моя личная любовь к этому аппарату.

Макро работает без танцев с бубном. Не нужно переключать режим, не нужно искать нужную дистанцию руками, телефон сам определяет, что вы хотите снять близко, и переключается на телемакро.

Подносите телефон к насекомому, цветку, узору на ткани, листу растения, и аппарат сам понимает, что нужно макро, и сам переключает камеру. На большинстве смартфонов с макрорежимом это отдельная иконка, которую надо нажать, потом ещё подобрать дистанцию, потом ещё попасть фокусом. Здесь это просто работает. Это, наверное, лучшая реализация макро в смартфонах прямо сейчас, и за неё Huawei отдельный респект.

Телемакро через телевик даёт ещё одно преимущество: можно снимать с большего расстояния, не пугая объект. С обычным макрообъективом вы должны лезть носом в цветок, и пчела на нём улетает. С телемакро вы стоите в полуметре и снимаете через зум.

Минус, который тоже надо назвать честно. На зуме иногда бывают засветы на белых поверхностях, особенно при контровом свете. Скорее всего, особенность HDR-обработки, которая активно вытягивает блики и иногда уходит в перебор. На картинках со снегом или белыми стенами на солнце есть риск получить «выжженные» области. Это лечится переходом в Pro-режим и ручной коррекцией экспозиции, но в авторежиме иногда раздражает.

Ультраширик 40 Мп

Ультраширик на 120° даёт 40 Мп без ужасных искажений по краям, что для ультрашириков большая редкость. Динамический диапазон чуть похуже, чем у основной камеры, но в целом картинка вполне себе.

В Pro-режиме с этой камеры можно снимать макро, и это второй макрорежим в аппарате (первый был на телевике).

Оригиналы фото и видео доступны на Яндекс Диске.

Видео: то, ради чего хочется выкинуть стедикам

Стабилизатор видео в Mate 80 Pro работает шикарно. На ходу, на бегу, в машине картинка остаётся плавной без ощущения «желейного» эффекта, который бывает у конкурентов с агрессивным цифровым стабом. Это сочетание хорошей оптической стабилизации сенсора плюс умного цифрового стаба, который работает поверх неё.

Снимать 4K 60 fps можно с любой из трёх задних камер. Переключение между ними плавное, без рывка по экспозиции. Цвета между основной, ультрашириком и телевиком откалиброваны так, что в одном видеоряде нет резких скачков цветопередачи при смене зума.

8K видео нет. У некоторых конкурентов есть, но скажу честно: 8K на смартфоне это пока что фишка ради фишки. Файлы гигантские, выводить их некуда, на YouTube всё равно сжимается, а в смартфонной нелинейке монтировать 8K, это самообман. Так что отсутствие 8K я бы в минусы записывать не стал.

Если у вас в кармане Mate 80 Pro, можно идти снимать репортаж, тревел-видео, обзор товара или влог без отдельного стабилизатора. Аппарат справляется. Это опыт уровня iPhone Pro Max в видео, при том что сам аппарат заметно дешевле.

Алгоритмическая обработка местами слишком агрессивная: в сложных сценах с контрастным светом картинка бывает «пережаренной», как будто прошла через несколько фильтров «улучшения резкости». Если вы привыкли к iPhone и его типичной нейтральной обработке, Huawei после переключения покажется ярче и контрастнее. Если вы привыкли к Samsung, наоборот, вам понравится более естественная цветопередача.

Звук: стерео, и оно хорошее

Аудиосистема стерео из двух неравнозначных динамиков: основной снизу и разговорный сверху. По схеме это классика, и тут есть нюанс: у Mate 70 Pro верхний динамик был выведен на торец, у Mate 80 Pro его вернули во фронтальную решётку под рамку. Из-за этого баланс между двумя динамиками сместился, в горизонтальной ориентации (когда вы держите телефон при просмотре видео) звук немного смещается в сторону руки, которая закрывает нижний динамик.

Тем не менее, динамики у аппарата отличные. Громкие, насыщенные, с честными низами. Не хуже, чем у небольшой Bluetooth-колонки. На фоне писклявых динамиков Samsung Galaxy и более ровного, но менее громкого iPhone, Mate 80 Pro звучит увереннее: у него запас громкости выше, и звук насыщеннее.

Из аудиокодеков для наушников: SBC, AAC, LDAC, и что важно, LHDC 5.0. Последний даёт лучшее качество беспроводного звука и работает с большинством современных топовых наушников. Эквалайзер с фирменной настройкой Huawei Histen работает в три щелчка.

Производительность: Kirin 9030 Pro и его место в табели о рангах

Здесь придётся сказать честно: по бенчмаркам Mate 80 Pro не топ. AnTuTu показывает около 1,7 млн баллов, у флагманов на Snapdragon 8 Gen 4 и Apple A18 Pro цифры в разы больше, под 4 млн.

В реальной жизни это значит две вещи. Интерфейс EMUI 15 летает, приложения открываются мгновенно, многозадачность с 16 ГБ ОЗУ работает безупречно. Скроллинг ленты, переключение между чатами, видео в фоне, всё плавно. Браузер с десятком вкладок не лагает.

А вот в требовательных играх вроде Genshin Impact на максимальных настройках возможны просадки FPS, и аппарат греется заметнее, чем хотелось бы. PUBG, Honkai Star Rail на средних-высоких настройках играют без проблем. На максималках с длинными сессиями появляется троттлинг.

Если вы покупаете флагман для геймерских целей, это не ваш выбор. Если для всего остального, производительности хватит с большим запасом на годы вперёд.

Автономность и зарядка

5750 мАч аккумулятора плюс энергоэффективный 6-нм Kirin дают честный полный день при активном использовании. С учётом яркого экрана это очень хороший результат.

Личный экспириенс: при средней нагрузке (несколько часов экрана, мессенджеры, карты, музыка через Bluetooth, пара видеозвонков) аппарат к вечеру показывает 35–40% заряда. То есть на полтора дня хватает уверенно. На день с экспериментами с камерой и видео без проблем. Только если вы планируете играть часами, тогда придётся подзарядиться.

Зарядка 100 Вт по проводу заряжает аппарат с 0 до 100% примерно за 35–40 минут. С 0 до 50% это около 12 минут. То есть утром пока чистите зубы, телефон уже наполовину заряжен. Беспроводная 80 Вт лишь немного медленнее. И, что важно, зарядный блок в коробке. В 2026 году это уже опция, а не данность, поэтому отдельный плюс.

Реверсивная зарядка тоже есть: можно подзарядить наушники, часы или другой смартфон, положив их на заднюю крышку. Удобно в путешествиях, когда у наушников сел заряд, а зарядки с собой нет.

Кому стоит брать, а кому нет

Стоит брать, если:

Вы фотографируете много, и для вас камера это главный критерий.

Любите снимать видео на ходу без стабилизаторов.

Ищете флагман до 100 тысяч с защитой IP69 и аккумулятором на день+.

Уже сидите в экосистеме Huawei (часы, наушники, планшет, ноутбук). Тогда всё работает синхронно.

Готовы жить без сервисов Google и без eSIM.

Хотите аппарат, который выглядит дорого.

Цените автономность выше пиковой производительности в играх.

Не стоит брать, если:

Играете в требовательные игры на максималках. Берите аппарат на Snapdragon 8 Gen 4.

Нужна eSIM.

Не готовы возиться с альтернативными способами установки приложений.

У вас арахнофобия. Серьёзно.

Сравнение с конкурентами

vs Samsung Galaxy S25 Ultra (около 130 тысяч). Samsung быстрее в играх, имеет S Pen и полноценный Google. Huawei снимает лучше, заряжается быстрее, имеет более качественные динамики и стоит на 30+ тысяч дешевле.

Samsung быстрее в играх, имеет S Pen и полноценный Google. Huawei снимает лучше, заряжается быстрее, имеет более качественные динамики и стоит на 30+ тысяч дешевле. vs Xiaomi 15 Ultra (около 110 тысяч). Камеры на одном уровне, у Xiaomi чуть больше зум, но HyperOS ощущается «китайщиной» сильнее, чем EMUI. Mate 80 Pro выигрывает в цельности экосистемы, качестве видео и звука.

Камеры на одном уровне, у Xiaomi чуть больше зум, но HyperOS ощущается «китайщиной» сильнее, чем EMUI. Mate 80 Pro выигрывает в цельности экосистемы, качестве видео и звука. vs iPhone 16 Pro Max (от 130 тысяч). iPhone есть iPhone, тут вопрос экосистемы. Mate 80 Pro сильно лучше по цене, быстрее заряжается, имеет более громкий звук и в фото на голову выше айфона на сложных сценах. iPhone выигрывает в играх и в простоте «всё работает из коробки».

iPhone есть iPhone, тут вопрос экосистемы. Mate 80 Pro сильно лучше по цене, быстрее заряжается, имеет более громкий звук и в фото на голову выше айфона на сложных сценах. iPhone выигрывает в играх и в простоте «всё работает из коробки». vs Vivo X300 Pro. Главный конкурент по фоточасти прямо сейчас. Vivo лучше тянет игры и имеет чуть больший запас яркости дисплея. У Huawei динамики лучше и нагрев меньше. По камере паритет, у Vivo чуть лучше длинный зум (свыше 10×), у Huawei лучше работа со светом и видео.

Главный конкурент по фоточасти прямо сейчас. Vivo лучше тянет игры и имеет чуть больший запас яркости дисплея. У Huawei динамики лучше и нагрев меньше. По камере паритет, у Vivo чуть лучше длинный зум (свыше 10×), у Huawei лучше работа со светом и видео. vs HUAWEI Pura 80 Ultra. Старший брат с похожей камерой, но в более компактном корпусе и с другим дизайном. Если вам нужен Huawei с лучшей камерой, но в более интересном корпусе, смотрите на Pura. Если важнее тотальная защита и батарея, берите Mate.

Итого

Mate 80 Pro это телефон с характером. Он умеет одну вещь лучше всех в своей ценовой категории, снимать. И умеет вторую вещь не хуже флагманов в два раза дороже, выглядеть. Всё остальное у него на уровне «хорошо», без выдающихся пиков, но и без провалов.

За 84 999 ₽ это, пожалуй, лучшая камера на рынке прямо сейчас. За эти деньги вы получаете аппарат, у которого реальная переменная диафрагма, телемакро без переключений, оптический зум 4× с топовой детализацией и стабилизация видео. Плюс защита IP69, экран 3000 нит, 100-ваттная зарядка в коробке и стерео-динамики, которые громче и сочнее, чем у Samsung.

Минусы реальные, и я их не маскирую: нет eSIM, есть троттлинг в играх, и дизайнерское решение с тремя точками для камеры это смелое заявление, которое не всем зайдёт.

Если вам нужен флагман для камеры с защитой по полной программе, это лучшее предложение до 100 тысяч прямо сейчас. Если вы геймер или путешественник с eSIM, смотрите дальше.

И да, золотой цвет с матовой задней крышкой и блестящим ободком стоит того, чтобы увидеть его вживую. Фотографии не передают.