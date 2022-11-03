Владельцы iPhone 14 Pro столкнулись с проблемой черного экрана

В китайской социальной сети Weibo сообщают о проблеме для некоторых моделей iPhone 14 Pro. Как оказалось, смартфоны показывают чёрный экран и не включаются. По словам одного из пользователей, его новый смартфон был заряжен вечером, но с утра его не удалось включить.

По словам пользователя, ему удалось перезагрузить смартфон принудительно, однако выяснились, что батарея полностью разряжена.

В техподдержке заявили, что изучают ситуацию, но пока не назвали причину. При этом подобная проблема касается многих iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Если этот программный сбой, то ситуацию решит следующее обновление. Однако если недоработка аппаратная, то у компании могут быть проблемы.