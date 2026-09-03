OpenAI выпустила GPT-6 Astra и заговорила о наступлении эры AGI
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OpenAI выпустила GPT-6 Astra и заговорила о наступлении эры AGI

Модель ориентирована на программирование, использование компьютера и продолжительные агентные задачи.
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Редакция The GEEK сегодня в 00:51
OpenAI выпустила GPT-6 Astra и заговорила о наступлении эры AGI

OpenAI представила GPT-6 Astra — новую ИИ-модель, которую компания называет своей самой мощной и способной на сегодняшний день. Первоначально доступ получит ограниченное число компаний, а в ближайшие дни модель начнут открывать подписчикам ChatGPT Plus, Pro, Business и Enterprise, а также разработчикам через API.

Во время презентации президент OpenAI Грег Брокман заявил, что Astra заметно расширяет объем работы, которую можно делегировать искусственному интеллекту. Он также допустил, что нынешний уровень развития технологий уже можно считать «эрой AGI» — общего искусственного интеллекта.

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Одним из основных направлений развития Astra стала работа в качестве автономного агента. Модель лучше справляется с продолжительными многоэтапными задачами, использованием компьютера и программированием. OpenAI также заявляет об улучшениях при подготовке документов, презентаций, таблиц и отчетов.

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В реальных тестах Astra уже применяли для работы с большими объемами документов. Например, юридическая платформа Legora поручила модели проверить 41 документ за один запуск. Astra обнаружила все четыре специально добавленные ошибки, включая расхождение на £500 тысяч, а выполнение задачи заняло несколько минут.

Особое внимание OpenAI уделила программированию и кибербезопасности. Компания классифицировала Astra как свою первую модель, достигшую «критического» уровня возможностей в области кибербезопасности. В ходе внутренних испытаний она смогла находить ранее неизвестные уязвимости и строить работающие цепочки их эксплуатации. Из-за этого для модели пришлось внедрить дополнительные защитные механизмы.

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OpenAI утверждает, что Astra лучше GPT-5.6 Sol соблюдает заданные ограничения и остается в рамках разрешенной пользователем задачи. Одновременно усиленный контроль может иногда останавливать и легитимные действия модели, если система посчитает их потенциально опасными.

GPT-6 Astra стала и крупнейшим проектом OpenAI с точки зрения обучения. Впервые компания задействовала более 100 тысяч графических ускорителей в дата-центре Stargate в Техасе. Кроме того, предыдущие поколения моделей OpenAI сыграли существенную роль непосредственно в процессе ее создания.

Стоимость GPT-6 Astra через API составит $10 за миллион входных токенов, $50 за миллион выходных и $1 за миллион кэшированных входных токенов. Пользователям Pro, Business и Enterprise также планируют предоставить более производительную версию GPT-6 Astra Pro.

Astra стала не просто очередным обновлением ChatGPT, а дальнейшим движением OpenAI в сторону ИИ-агентов, которым можно поручать полноценные рабочие процессы вместо отдельных запросов.

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