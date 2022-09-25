Продажи iPhone 14 оказались значительно ниже, чем iPhone 13

Аналитика платформа мониторинга электронной коммерции Sandalwood подтверждает информацию, что iPhone 14 продается хуже, чем iPhone 13. Вчера мы уже писали о том, что завод Foxconn сокращает производство базовых айфонов 14 из-за низкого спроса.

Для статистики сравнивали продажи на Tmall. Оказалось, что продажи iPhone 14 упали на 70% по сравнению с iPhone 13 в прошлом году. Зато спрос на новые Pro-версии вырос на 56%.

Это не удивительно, так как iPhone 14 мало чем отличается от iPhone 13. Новинка практически не изменилась, увеличился только экран и немного ускорили процессор. В остальном, это одно и тоже устройство.

Неизвестно, насколько будет интересен пользователям iPhone 14 Plus, который станет доступен для покупки только с октября.

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