Apple убрала из продажи iPhone 14 Pro и 13 mini

Сегодня Apple представила серию iPhone 15. Традиционно компания вместе с анонсом убирает из продажи какие-то более ранние версии смартфона. Сейчас из продажи исчезли iPhone 14 Pro и iPhone 13 mini.

И если с серией mini все понятно — она оказалась не такой востребованной. То почему под раздачу попал iPhone 14 Pro неизвестно.

Такое заявление на презентации еще не говорит о том, что купить эти версии устройств будет совсем нельзя. Смартфоны будут реализовывать в розничных магазинах пока они не закончится, а их производство остановится.

Почитать о новом iPhone 15 и Apple Watch Series 9 можно тут и тут.