Появились рендеры iPad SE

В Сети появились рендеры бюджетного iPad SE. Поклонникам Apple давно нравится идея с более недорогими продуктами в рамках линейки SE. Но выйдет ли на самом деле такое устройство — открытый вопрос.

Концепт предполагает, что iPad SE получит Touch ID, одну камеру и рамки как у iPad Air 2019. Топового процессора ждать не стоит. Примерная стоимость называется в $200.

Скорее всего, идея с планшетами SE хорошо принялась бы пользователями. Ведь все последние модели начинаются примерно с $400. Однако, официальных подтверждений и проверенный слухов пока на этот счет не было.