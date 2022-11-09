Появились первые детали о Pixel 8 и 8 Pro

Сетевые источники сообщили свежие данные о будущих смартфонах Pixel 8. Этими сведениями поделился известный инсайдер Роланд Квандт. По его словам, уже идёт разработка двух моделей под кодовыми именами Shiba и Husky.

Эти смартфоны основаны на новом процессоре с кодовым названием Zuma, который получит модем для 5G-сетей Samsung G5300. Такой же был установлен в Tensor G2. Возможно, новая модель будет также выпущена Samsung.

Оба смартфона оснащены 12 ГБ оперативной памяти. У старшей модели Shiba заявлен экран с разрешением 2260 x 1080 точек, это явно будет Pixel 8. А Husky с разрешением экрана 2822 x 1344 точек больше походит на Pixel 8 Pro.

Другие показатели пока не сообщаются. При этом ранее появилась информация, что старшая модель получит ультразвуковой сканер отпечатка пальца.