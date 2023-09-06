Google показала Pixel 8 Pro со всех сторон и во всех расцветках

На прошлой неделе Google случайно раскрыла дизайн Pixel 8 Pro на «живой» фотографии, а сегодня в коде страницы компании были найдены 3D-рендеры грядущего камерофона.

Из новой утечки стало известно, что смартфон будет представлен в трёх цветовых исполнениях — светло-синий, чёрный и песочный «фарфор». Кроме этого, изображения описывают, где расположены различные датчики, технологические отверстия и порты, а также есть подтверждение, что девайс оснащён сенсором, который умеет бесконтактно измерять температуру тела и объектов.

Презентация Google Pixel 8 Pro состоится 4 октября. Что касается «железа» грядущей новинки, недавно у нас вышел материал, в котором описаны все известные технические характеристики, приписываемые смартфону инсайдерами.