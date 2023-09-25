Официальный постер раскрыл цены на Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro

Череда «утечек» продолжается, на прошлой неделе в Сети появились «живые» фотографии базового Google Pixel 8a с огромными рамками, а сегодня был опубликован официальный постер с ценами со странички сравнения Pixel 8 и Pixel 8 Pro с прошлогодними моделями.

Судя по «утечки», Pixel 8 с 8-гигабайтами оперативной памяти будет стоить 699 долларов (67 400 ₽), а старшая модель Pixel 8 Pro с 12 Гб ОЗУ — 899 долларов (86 700 ₽).

Стоимость старшей модели осталась на уровне предшественника, а вот младшая модель стала на 100 долларов дороже прошлогоднего Pixel 7. Возросшую цену можно объяснить реализацией в Pixel 8 более лучшего дисплея с частотой обновления 120 Гц вместо 90-герцевой панели у Pixel 7, а также новым широкоугольным объективов камеры с режимом макро и автофокусировкой.

Кроме этого, постер подтвердил некоторые ключевые характеристики, которые ранее инсайдеры приписывали смартфонам. Презентация Pixel 8 и Pixel 8 Pro состоится 4 октября.