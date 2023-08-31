Google анонсировала Pixel 8 и смарт-часы Pixel Watch 2

Вчера по Сети разлетелась «живая» фотография Pixel 8 Pro, которая случайно была опубликована на странице Google Store, и, спустя несколько часов поисковый гигант анонсировал смартфоны Pixel 8, Pixel 8 Pro и смарт-часы Pixel Watch 2.

Полноценная презентация устройств состоится в Нью-Йорке (США) 4 октября в 17:00 по московскому времени. Мероприятие будет транслироваться в режиме онлайн на YouTube-канале Google, а мы своевременно опубликуем материалы по новинкам на нашем сайте и в Telegram-канале The GEEK.

Приглашение на мероприятие Google

Напомним, недавно у нас вышел материал, в котором мы описали все известные технические характеристики смартфона Pixel 8 Pro и смарт-часов Pixel Watch 2.