На дисплеях смартфонов Google Pixel 8 и 8 Pro вылезают «прыщи»

В начале октября Google представила флагманы Pixel 8 и 8 Pro и спустя чуть более месяца пользователи начали массово жаловаться на дисплеи смартфонов, которые имеют технические недоработки.

На площадке Reddit владельцы Pixel 8 и 8 Pro публикуют фотографии, на которых видно, что в определённых местах у дисплея видны выпуклости. Эти бугорки могли образоваться из-за недоработки конструкции, какие-то компоненты устройства давят на подложку экранной панели, что приводит к появлению «прыщей».

Пользователи дефектных смартфонов отмечают, что это не влияет на работу девайса и эти выпуклости видны только под определённым углом.

Google предлагает владельцам таких смартфонов обменять их устройства на новые по гарантии, но компания пока никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию.