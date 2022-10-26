Только в начале этого месяца Google представила свою серию смартфонов Pixel 7, а уже сейчас появились слухи о следующем поколении Pixel 8.

Сообщается, что Pixel 8 Pro может получить ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. За производство этой технологии будет отвечать Qualcomm.

Что даст ультразвуковой сканер: ускоренную реакцию, а также возможность разблокировки когда палец влажный или жирный. Сейчас такие сканеры уже используют в своих устройствах Samsung и Vivo.

Также упоминается, что Pixel 8 Pro получит процессор Tensor 3 производства Samsung и улучшенную зарядку. Других данных об этой серии нет — еще слишком рано.