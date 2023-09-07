Опубликованы цены на Pixel 8 и Pixel 8 Pro

На прошлой неделе Google случайно раскрыла дизайн Pixel 8 Pro на «живой» фотографии, а позже в коде странице компании были найдены 3D-рендеры грядущего камерофона. Сегодня авторитетный инсайдер OnLeaks опубликовал цены на Pixel 8 и Pixel 8 Pro.

По словам источника, смартфоны дебютируют в Европе по следующим ценам:

Google Pixel 8 128GB — 799 € (84 050 ₽)

Google Pixel 8 256GB — 859 € (90 380 ₽)

Google Pixel 8 Pro 128GB — 1099 € (115 600 ₽)

Google Pixel 8 Pro 256GB — 1159 € (121 950 ₽)

Google Pixel 8 Pro 512GB — 1299 € (136 750 ₽)

Презентация Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro состоится 4 октября. Что касается «железа» флагмана, недавно у нас вышел материал, в котором описаны все известные технические характеристики, приписываемые смартфону инсайдерами.