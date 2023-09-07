Google показала на видео смартфоны Pixel 8 и смарт-часы Pixel Watch 2

После череды «утечек» Google наконец-то показала на тизер-видео смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro, а также смарт-часы Pixel Watch 2.

На первом тизере можно увидеть «умные» часы Pixel Watch 2 в схожем дизайне с актуальным поколением, TWS-наушник Pixel Buds и флагман Pixel 8 Pro в новом цвете — песочный «фарфор».

На втором видео компания показала Pixel 8 в персиковом цвете рядом с флагманом Pixel 8 Pro, что нам даёт представление о разнице в размерах. По инсайдерской информации, Pixel 8 Pro предложит тот же размер дисплея 6,7-дюйма, что и его предшественник, но базовый Pixel 8 может получить меньший экран с диагональю 6,17-дюймов (вместо 6,3″ в Pixel 7), что явно понравится любителям компактных смартфонов.

Презентация грядущих новинок Google состоится 4 октября. Что касается «железа» Pixel 8 Pro, недавно у нас вышел материал, в котором описаны все известные технические характеристики, приписываемые смартфону инсайдерами.