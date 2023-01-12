Появились официальные рендеры Samsung Galaxy S23

В сети опубликовали официальные рендеры базового смартфона Samsung Galaxy S23. Дизайн уже был известен заранее, поэтому каких-то новых подробностей нет.

Новинка будет доступна в четырёх цветах:

Phantom Black;

Botanic Green;

Mystic Lilac;

Cotton Flower.

Основное отличие (от прошлого поколения) во внешнем виде касается камер, а именно в отсутствие подложки. Боковые грани с закруглениями. По слухам аппарат получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей и чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Презентация новой серии Galaxy S23 состоится 1 февраля.