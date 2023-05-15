Top.Mail.Ru
Новости

Samsung выпустила лимитированный набор Galaxy S23 Ultra Limited Edition

Avatar photo
Вадим Майков сегодня в 12:02

Компания Samsung представила лимитированный набор Galaxy S23 Ultra Limited Edition. В наборе представлен стандартный Galaxy S23 Ultra с объемом памяти 8/256 ГБ в цвете Phantom Black, часы Galaxy Watch5 44 мм в цвете Blue Sapphire и беспроводное зарядное устройство мощностью 15 Вт.

По словам производителя, приобрести такой комплект выгоднее, чем покупать каждое устройство по отдельности, поскольку цена составляет около $1365 (~107 600 рублей), что дает экономию примерно в $400.

Однако на данный момент данный набор доступен только во Вьетнаме до 31 мая, а в других странах появится, возможно, позже.

💙 Обязательно подпишись: The GEEK в Телеграм

Теги: 
Источник:
Samsung

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной