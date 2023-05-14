Samsung Galaxy S23 в новом цвете выйдет на следующей неделе

Samsung представила новую версию своего флагманского смартфона Galaxy S23 в ярком зеленом цвете «эпический лайм» на прошлой неделе, а теперь сообщила о дате начала продажи — через два дня. Эту информацию можно увидеть на новом официальном тизере.

Необычные цветовые решения в дополнение к основной линейке смартфонов давно практикуется Apple, но Samsung до сих пор не прибегала к такому подходу. Стоит отметить, что изменения в характеристиках нового смартфона не ожидаются, но возможно появятся новые ценовые предложения.

Однако, вероятно, что Galaxy S23 в цветовом варианте «лайма» будет доступен не на всех рынках.