Появились неофициальные изображения гибкого Huawei Mate X2
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Новости

Появились неофициальные изображения гибкого Huawei Mate X2

Похоже, Huawei готовит следующую версию гибкого смартфона Mate X. Только теперь форм-фактор устройства будет как у Samsung Galaxy Fold.

О том, что китайский производитель работает над складным устройством стало известно из зарегистрированных патентов. Теперь ресурс 91mobiles подготовил примерный макет новинки.

Huawei Mate X2

На изображении видно, что основной экран будет расположен как-бы внутри устройства. По сути, он складывается также как Fold, только будет оставлять небольшую часть вертикальной панели открытой. У новинки появятся камеры на внешней и внутренней сторонах. Напомним, что у первого Huawei Mate X была только основная камера, которая в сложенном состоянии превращалась в фронтальную.

  • Huawei Mate X2
  • Huawei Mate X2

По слухам, Huawei Mate X2 будет работать на Kirin 990 5G и может быть представлен в апреле этого года. Но это только слухи. Скорее всего, достоверная информация и инсайды начнут появляться только ближе к самой презентации.

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