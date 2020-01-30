Появились неофициальные изображения гибкого Huawei Mate X2

Похоже, Huawei готовит следующую версию гибкого смартфона Mate X. Только теперь форм-фактор устройства будет как у Samsung Galaxy Fold.

О том, что китайский производитель работает над складным устройством стало известно из зарегистрированных патентов. Теперь ресурс 91mobiles подготовил примерный макет новинки.

На изображении видно, что основной экран будет расположен как-бы внутри устройства. По сути, он складывается также как Fold, только будет оставлять небольшую часть вертикальной панели открытой. У новинки появятся камеры на внешней и внутренней сторонах. Напомним, что у первого Huawei Mate X была только основная камера, которая в сложенном состоянии превращалась в фронтальную.

По слухам, Huawei Mate X2 будет работать на Kirin 990 5G и может быть представлен в апреле этого года. Но это только слухи. Скорее всего, достоверная информация и инсайды начнут появляться только ближе к самой презентации.