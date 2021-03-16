Портативная колонка JBL Clip 4 добралась до России

Новая версия JBL Clip 4 получила полностью переработанный дизайн, 13 новых ярких расцветок и стала громче в полтора раза.

Четвертая версия колонки сохранила привычные для серии компактные размеры, удобный карабин для крепления и стала заметно громче своих предшественников.

По словам представителя бренда они полностью переработали дизайн и представили 13 ярких расцветок JBL Clip 4, которые вдохновлены современной уличной модой и легко дополнят любой образ стильным аксессуаром.

Корпус новинки защищен он попадания влаги и выли по стандарту IP67. Для переноски используется карабин для крепления аудиосистемы к рюкзаку, элементам одежды или снаряжения, чтобы сопровождать своего владельца. На задней поверхности колонки находятся прорезиненые элементы для устойчивого расположения устройства на горизонтальных поверхностях. Управлять воспроизведением музыки можно не доставая смартфон – рельефные кнопки расположены на лицевой стороне JBL Clip 4.

За звук отвечает 40мм динамик на 5 Вт – это более чем на 50% мощнее предыдущей версии колонки. Аккумулятор в сочетании с Bluetooth 5.1 рассчитан до 10 часов беспрерывного воспроизведения музыки без проводов. Встроенный порт для зарядки USB-С полностью восполнит запас энергии всего за 3 часа. Вес колонки составляет менее 300 грамм, что позволяет переносить её любым удобным способом.

Новинка доступна в 13 цветовых решениях: сером, камуфляжном, черном, сине-розовом, розовом, красном, синем, зеленом, желтом, черно-оранжевом, бирюзовом, белом и оранжевом. Рекомендованная розничная цена JBL Clip 4 – 4 199 рублей.

