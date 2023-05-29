Пользователи Steam сталкиваются с принудительным переносом аккаунтов из разных стран

В конце мая 2023 года пользователи Steam попали в неприятную ситуацию, связанную с принудительной сменой региона их учётных записей. Жалобы по этому поводу в первую очередь поступали от тех, кто нарушал правила, переключая регион и приобретая игры через продажу предметов на торговой площадке.

Изначально проблемы касались в основном пользователей из России и Беларуси. Но уже к 29 мая 2023 года стало известно, что жители различных стран, включая Европу, Аргентину, Турцию и США, также столкнулись с переносом аккаунтов.

Один из пользователей Steam с ником Ranger поделился своим опытом на странице сообщества, рассказав, что он проживает в Турции и имеет аккаунт с девятилетней историей. Недавно валюта на его аккаунте внезапно изменилась на украинскую гривну. Впоследствии он обратился в службу поддержки Valve, и их специалисты вернули его аккаунт обратно в Турцию. При попытке приобрести игру проблема повторилась.

Valve пока не высказалась по этому вопросу публично. Существует предположение, что компания начала более строго контролировать учётные записи пользователей, которые изменяют свой регион в целях экономии на играх. Важно отметить, что большинство жалоб поступает от людей, которые приобретали игры с использованием средств, полученных через торговую площадку.