Пользователи Google Earth теперь могут летать над Землёй
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Пользователи Google Earth теперь могут летать над Землёй

Пользователи могут управлять виртуальным самолётом и исследовать мир с высоты полёта прямо в браузере.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:21
Пользователи Google Earth теперь могут летать над Землёй

Google запустила в Google Earth экспериментальный режим авиасимулятора. Новая функция уже доступна в веб-версии сервиса.

Режим позволяет управлять самолётом и свободно перемещаться над трёхмерной картой Земли. Физика полёта упрощена, поэтому симулятор ориентирован скорее на исследование мира, чем на реалистичную авиацию.

Для запуска необходимо открыть Google Earth, нажать кнопку «Исследовать сервис», перейти в нужную локацию и выбрать пункт «Имитация полёта» во вкладке инструментов.

Во время полёта сервис в реальном времени подгружает трёхмерные модели зданий и рельефа. Лучше всего функция работает в регионах с детализированными 3D-картами. Google предупреждает, что при медленном интернет-соединении возможны задержки загрузки объектов.

Пока авиасимулятор имеет статус эксперимента, поэтому компания может дорабатывать его на основе отзывов пользователей.

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