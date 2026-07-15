Смартфоны Pixel смогут выполнять больше ИИ-задач прямо на устройстве

Google расширяет возможности локального искусственного интеллекта на смартфонах Pixel. Компания представила модель Gemma 4 E2B for TPU, которая предназначена для работы непосредственно на процессорах Tensor.

В отличие от облачных ИИ-сервисов, новая модель обрабатывает запросы на самом смартфоне. Это сокращает задержку, позволяет использовать отдельные функции без интернета и снижает объём данных, отправляемых на внешние серверы.

Gemma 4 E2B for TPU будет доступна разработчикам, которые смогут встраивать локальные ИИ-функции в приложения для Pixel. Речь может идти о работе с текстом, голосовыми командами, изображениями и другими пользовательскими данными.

Google уже развивает подобные сценарии в Pixel 10. Смартфоны могут без подключения к сети предлагать рецепты, помогать с планированием поездок, управлять устройствами умного дома и выполнять команды через функцию Mobile Actions.

Новая модель входит в семейство Gemma 4. Ранее Google представила более крупную Gemma 4 12B с поддержкой изображений и голосового ввода, а также облегчённые версии, которым требуется меньше оперативной памяти.

Переход к локальной обработке не означает полного отказа от облака. Более сложные запросы по-прежнему могут выполняться на серверах Google, тогда как простые и чувствительные к приватности задачи постепенно будут переноситься на устройство.

Любопытно, что аналогичный курс выбрала и Apple. В iOS 27 часть функций Apple Intelligence также работает локально на устройстве.