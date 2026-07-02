Google научила Fitbit работать с ИИ-агентами

Google представила Health CLI — инструмент для работы с данными Fitbit и Google Health. Он позволяет получать информацию о сне, пульсе, активности, восстановлении и других показателях здоровья.

Главная идея в том, чтобы пользователь мог не просто смотреть данные в приложении, а использовать их для автоматизации. Например, система может отслеживать качество сна, замечать отклонения по пульсу или помогать планировать тренировку, если показатели восстановления в норме.

Также Health CLI можно подключать к ИИ-агентам. Такой помощник сможет анализировать данные о здоровье и давать подсказки на их основе. Например, обратить внимание на ухудшение сна, рост пульса в покое или снижение активности.

Инструмент поддерживает более 40 показателей. Среди них:

сон;

пульс;

активность;

VO2 Max;

восстановление.

Данные можно выгружать в таблицы или использовать для собственных панелей с графиками.

Health CLI рассчитан не на массового пользователя, а скорее на разработчиков и энтузиастов. Для настройки нужно работать через терминал, подключить Google Health, выдать разрешения и создать проект в Google Cloud.

В обычном приложении Fitbit для пользователей пока ничего не меняется. Но сам запуск показывает, что Google готовит почву для более умных сценариев вокруг данных о здоровье, где ИИ не просто отвечает на вопросы, а учитывает реальные показатели пользователя.