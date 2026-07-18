YouTube признал проблему с режимом «картинка в картинке» на iPhone и Android
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YouTube признал проблему с режимом «картинка в картинке» на iPhone и Android

Из-за бага видео не переходит в плавающее окно после закрытия приложения, хотя звук продолжает воспроизводиться.
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Редакция The GEEK сегодня в 01:40
YouTube признал проблему с режимом «картинка в картинке» на iPhone и Android

Google сообщила о сбое в работе режима «картинка в картинке» (Picture-in-Picture, PiP) в приложении YouTube для iPhone и Android. Компания уже занимается изучением проблемы.

По словам Google, после выхода из приложения у некоторых пользователей не появляется плавающее окно с видео. Вместо этого ролик продолжает воспроизводиться только в фоновом режиме, а на экране отображается лишь звук без изображения.

Большинство жалоб поступает от владельцев iPhone, однако отдельные случаи зафиксированы и на Android-смартфонах. Журналисты 9to5Google подтвердили наличие ошибки на iPhone с приложением YouTube версии 21.28, тогда как на смартфоне Pixel воспроизвести проблему не удалось.

О проблеме стало известно 17 июля. Google заявила, что специалисты активно работают над устранением сбоя, однако на момент публикации исправление ещё не выпущено.

Ранее в этом году YouTube начал расширять доступ к режиму «картинка в картинке» для бесплатных пользователей по всему миру. До этого функция была доступна преимущественно подписчикам YouTube Premium или работала только в отдельных регионах.

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