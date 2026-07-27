Смартфон, который следит за вами: HONOR раскрыла дату премьеры невероятного Robot Phone

Компания HONOR опубликовала первый официальный тизер смартфона Robot Phone, подтвердив его название и дату анонса. Новинку представят 12 августа.

Публикация сопровождается слоганом «Привет, новый друг», а также фразой: «12 августа вместе с HONOR Robot Phone перевернём воображение и оживим будущее».

Главной особенностью тизера стал модуль камеры. Ранее инсайдеры уже сообщали, что камера сможет самостоятельно поворачиваться, отслеживать пользователя и выполнять часть действий без участия владельца смартфона.

Также на постере присутствует логотип ARRI — немецкого производителя профессиональных кинокамер и кинооборудования. HONOR пока не раскрывает подробности сотрудничества, однако это может намекать на использование технологий или совместную настройку камеры.

Технические характеристики устройства производитель пока не раскрывает. Ранее в сети появлялись слухи, что Robot Phone получит функции на базе ИИ и необычный пользовательский сценарий, построенный вокруг «живой» камеры, которая сможет самостоятельно менять направление съёмки.

Все подробности о новом смартфоне HONOR станут известны 12 августа.