Google сломала ИИ-поиск после масштабного обновления

Система воспринимает некоторые слова как команды, а не как обычные поисковые запросы.
Редакция The GEEK сегодня в 11:56
Новый ИИ-поиск Google столкнулся с ошибкой при обработке коротких англоязычных запросов. После обновления, представленного на Google I/O 2026, система иногда воспринимает слова вроде стоп и игнорируй не как предмет поиска, а как команды.

Проблему заметили пользователи и журналисты англоязычных изданий. При таких запросах Google может не показывать привычный блок с определением слова, а запускать «Обзор от ИИ» с пустым ответом или фразой в стиле чат-бота.

Например, на запрос «стоп» система могла ответить, что «приостанавливает текущий процесс». В других случаях ИИ-обзор оставался пустым, хотя обычная поисковая выдача ниже страницы продолжала работать корректно.

Сбой затрагивает именно ИИ-слой поверх поиска. Классические результаты, включая ссылки на словари и новости о проблеме, отображаются ниже, но пользователю приходится прокручивать страницу.

Google подтвердила ошибку. В компании заявили, что ИИ-обзоры неверно интерпретируют некоторые запросы, связанные с действиями, и уже готовят исправление.

Проблема показывает один из рисков нового поиска Google: когда ИИ становится первым слоем выдачи, даже простые слова могут обрабатываться не как поисковый запрос, а как инструкция для модели.

