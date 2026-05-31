Google выпустит 32 миллиона лабораторных комаров

Компания выпустит миллионы лабораторных самцов комаров, чтобы сократить популяцию опасных видов.
Редакция The GEEK сегодня в 20:55
Google запросила у американских регуляторов разрешение на экспериментальный выпуск лабораторных самцов комаров в Калифорнии и Флориде.

Звучит как начало плохого sci-fi, но идея вполне реальная: самцы не кусают людей, зато могут спариваться с дикими самками. Из-за бактерии Wolbachia их потомство не выживает, а популяция комаров-переносчиков постепенно сокращается.

Сейчас заявку рассматривает Агентство по охране окружающей среды США. Пока разрешение не выдано, поэтому говорить, что Google уже запускает проект, рано.

