Google выпустит 32 миллиона лабораторных комаров

Google запросила у американских регуляторов разрешение на экспериментальный выпуск лабораторных самцов комаров в Калифорнии и Флориде.

Звучит как начало плохого sci-fi, но идея вполне реальная: самцы не кусают людей, зато могут спариваться с дикими самками. Из-за бактерии Wolbachia их потомство не выживает, а популяция комаров-переносчиков постепенно сокращается.

Сейчас заявку рассматривает Агентство по охране окружающей среды США. Пока разрешение не выдано, поэтому говорить, что Google уже запускает проект, рано.